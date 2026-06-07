«От забав до викторин»: фестиваль национальных культур прошел в Иркутске

IrkutskMedia, 7 июня. Накануне в день 365-летия Иркутска в сквере имени Кирова проходил традиционный Фестиваль национальных культур (6+). В этом году его посвятили юбилею столицы Прибайкалья и Году единства народов России. В программе — выступление творческих коллективов, мастер-классы, танцевальный флешмоб, сообщили в пресс-службе мэрии города.