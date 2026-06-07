«От забав до викторин»: фестиваль национальных культур прошел в Иркутске

IrkutskMedia, 7 июня. Накануне в день 365-летия Иркутска в сквере имени Кирова проходил традиционный Фестиваль национальных культур (6+). В этом году его посвятили юбилею столицы Прибайкалья и Году единства народов России. В программе — выступление творческих коллективов, мастер-классы, танцевальный флешмоб, сообщили в пресс-службе мэрии города.
Для гостей праздника организовали 13 выставок разных народов страны. В секторе русской культуры представили казачьи костюмы, воинское снаряжение, музыкальные инструменты, старинные книги, иконы. Также можно было познакомиться с обычаями и традициями чувашской, белорусской, литовской, татарской, польской, бурятской культур. В установленных на территории празднования чуме и юрте представили быт народов Севера и Киргизии.
Уделили внимание творчеству Александра Сергеевича Пушкина: 6 июня — день рождения поэта, в сквере звучали стихи и сказки в исполнении иркутян.
Организаторы предусмотрели работу мастер-классов. Народные умельцы делились своим опытом по росписи деревянных лошадок, тарелочек и яиц, а также по рисованию на батистовых платочках, работе с глиной, изготовлению сувенирного чума и русского кокошника, вязанию русской куклы.
Казачьи общества и национально-культурные центры подготовили развлечения и для активных посетителей: можно было покрутить бревно, провести бой подушками, поиграть в бурятские и чувашские национальные игры.
Завершением фестиваля стал хоровод Дружбы. Наиболее активные участники события получили призы и подарки.
Также в сквере работала площадка планетария. Детям показывали познавательные фильмы и рассказывали о космосе.
Напомним, что вчера в Иркутске прошло множество интересных мероприятий по случаю Дня города. Корреспонденты редакции вели прямые эфиры с самых ярких площадок. Видео и фото с празднования 365-летия смотрите в нашем канале в МАКС (12+).