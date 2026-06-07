Студент из Москвы нашел бактерии, которые съедят мазут на черноморском побережье

— Из образцов, собранных на черноморском побережье, мне удалось выделить две чистые культуры бактерий, которые активно растут на среде с нефтью. Их генетический анализ подтвердил принадлежность к видам-нефтедеструкторам. В дальнейшем на основе этих штаммов можно создать биопрепарат для очистки пляжей, — отметил он. — Моя работа была представлена на научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов».