Студент из Москвы нашел бактерии, которые съедят мазут на черноморском побережье

Как известно, этот мазут представляет серьезную угрозу для экосистемы. Если крупные залежи и пятна можно собрать механически, то микроскопические капли остаются в грунте и воде, продолжая отравлять окружающую среду. Для полноценной очистки нужны бактерии, которые будут «поедать» нефтепродукты. Именно такие микроорганизмы искал и нашел Кирилл Береснев.
Из образцов, собранных студенческим экспедиционным корпусом «Команда Арктики» на черноморском побережье, он выделил чистые культуры бактерий, пересевая их сначала на богатую среду, а затем на селективную — с добавлением 0,5% нефти. После нескольких этапов Кирилл получил два штамма, которые отлично росли на «нефтяной диете».
— Из образцов, собранных на черноморском побережье, мне удалось выделить две чистые культуры бактерий, которые активно растут на среде с нефтью. Их генетический анализ подтвердил принадлежность к видам-нефтедеструкторам. В дальнейшем на основе этих штаммов можно создать биопрепарат для очистки пляжей, — отметил он. — Моя работа была представлена на научной конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Ломоносов».
По словам сотрудника кафедры биотехнологии и промышленной фармации университета Екатерины Митиной, выделенные штаммы Sphingopyxis terrae и Rhodococcus erythropolis показали способность расти на среде с 0,5% нефти в качестве единственного источника углерода. На основе этих культур можно создавать бактериальные препараты для биоремедиации (очистки воды, грунта и воздуха с помощью живых организмов — бактерий, грибов, растений), пояснила Митина.