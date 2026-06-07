Продюсер назвала главный тренд мировой блогосферы

Блогеры перехватывают инициативу у традиционных медиа, превращаясь в самостоятельную силу на международной арене. Продюсер Алина Зинатуллина в беседе с «Российской газетой» заявила, что авторы контента все активнее встраиваются в глобальные коммуникации. По оценкам эксперта, их влияние и охваты уже сопоставимы с показателями крупных СМИ, а механизмы взаимодействия с аудиторией выстроены принципиально иначе.