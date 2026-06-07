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В Хабаровске 7 июля ожидается кратковременный дождь и до +27 градусов тепла

В Хабаровске сохранится тёплая и влажная погода.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске в воскресенье, 7 июля, сохранится тёплая и влажная погода. Синоптики не прогнозируют опасных метеоявлений. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

По информации ФГБУ «Дальневосточное УГМС», краевая столица проведёт день под влиянием кратковременных дождей. Ночью осадки будут небольшими, а столбики термометров покажут от +18 до +20 градусов. В дневные часы воздух прогреется до +25…+27 градусов. Направление ветра — северо-восточное, скорость составит 8−13 метров в секунду.

В южных районах региона погода окажется самой нестабильной. Там ночью местами пройдут кратковременные дожди, а днём ожидаются полноценные ливни с грозами. Температура ночью от +15 до +20 градусов, днём — до +28 градусов. Ветер восточный, 5−14 метров в секунду.

Центральные районы края также накроют кратковременные дожди, местами с грозами. Исключением станут Советско-Гаванский и Ванинский районы, где существенных осадков не будет. Столбики термометров ночью покажут от +11 до +18 градусов, днём — от +18 до +28 градусов.

В северных районах преимущественно без существенных осадков. Лишь в Николаевском, Ульчском и Тугуро-Чумиканском районах возможны небольшие дожди и ливни с грозами. Температура ночью от +6 до +18 градусов, днём — от +10 до +25 градусов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru