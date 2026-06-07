В Хабаровске 7 июля ожидается кратковременный дождь и до +27 градусов тепла

В северных районах преимущественно без существенных осадков. Лишь в Николаевском, Ульчском и Тугуро-Чумиканском районах возможны небольшие дожди и ливни с грозами. Температура ночью от +6 до +18 градусов, днём — от +10 до +25 градусов.