«Безопасно нейтрализовать»: Финляндия будет готова сбивать дроны ВСУ в ее воздушном пространстве

Хельсинки готовится к повторам инцидентов с украинскими БПЛА. Финляндия будет сбивать дроны в случае обнаружения их в воздушном пространстве своей страны. С таким утверждением выступил местный министр обороны Антти Хяккянен, цитирует ERR.
Он напомнил, что вблизи финской границы находится ряд стратегических объектов России. Поэтому Хельсинки должен быть готов перехватывать ошибочно залетевшие в пространство страны дроны.
«Если по какой-либо причине один из дронов из роя, запущенного с Украины, собьется с курса, то такие беспилотники, оказавшиеся в нашем воздушном пространстве, можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы», — разъяснил Антти Хяккянен.
Ночью 6 июня Финляндия ограничила полеты гражданской авиации на юго-востоке страны. Решение принято силами Минобороны Суоми во время атак беспилотников ВСУ по Петербургу и Ленобласти.