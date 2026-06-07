Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Безопасно нейтрализовать»: Финляндия будет готова сбивать дроны ВСУ в ее воздушном пространстве

Министр Хяккянен заявил о готовности Финляндии сбивать украинские БПЛА.

Источник: Комсомольская правда

Хельсинки готовится к повторам инцидентов с украинскими БПЛА. Финляндия будет сбивать дроны в случае обнаружения их в воздушном пространстве своей страны. С таким утверждением выступил местный министр обороны Антти Хяккянен, цитирует ERR.

Он напомнил, что вблизи финской границы находится ряд стратегических объектов России. Поэтому Хельсинки должен быть готов перехватывать ошибочно залетевшие в пространство страны дроны.

«Если по какой-либо причине один из дронов из роя, запущенного с Украины, собьется с курса, то такие беспилотники, оказавшиеся в нашем воздушном пространстве, можно было бы безопасно нейтрализовать с применением военной силы», — разъяснил Антти Хяккянен.

Ночью 6 июня Финляндия ограничила полеты гражданской авиации на юго-востоке страны. Решение принято силами Минобороны Суоми во время атак беспилотников ВСУ по Петербургу и Ленобласти.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше