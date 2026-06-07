Вологодский губернатор заявил о колоссальном снижении потребления алкоголя

«На территории Вологодской области находилось 610 алкомаркетов, ни одного не осталось. 125 наливаек было, ни одной не осталось. 316 точек продаж вейпов, ни одной не осталось. Да, мы ликвидировали все, не дожидаясь отдельного закона, каких-то федеральных полномочий, как другие регионы делают. Мы не говорим, а делаем», — сказал он, отметив, что теперь в регионе прекрасная ситуация.