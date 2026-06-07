Рядовой Барков гранатой ликвидировал расчёт крупнокалиберного пулемёта ВСУ

«В ходе подвоза боеприпасов на позиции своего подразделения, ведущего наступление на важном тактическом направлении, автомобильный транспорт, в котором следовал Иван, подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, старший сержант Шимохин вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника, не допустив его поражения и подрыва боекомплекта», — заявили в ведомстве.