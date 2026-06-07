Рядовой Барков гранатой ликвидировал расчёт крупнокалиберного пулемёта ВСУ

Российский военнослужащий Василий Барков ликвидировал ручной гранатой расчёт крупнокалиберного пулемёта Вооружённых сил Украины, сообщает Минобороны РФ.
В ведомстве уточнили, что рядовой Барков действовал в составе штурмовой группы.
«В ходе наступательных действий, продвигаясь по пересечённой местности, штурмовая группа попала под огонь крупнокалиберного пулемёта. Василий Барков оперативно определил, откуда ведётся огонь, и, скрытно перемещаясь, обошёл противника с фланга. Заняв удобную позицию, Василий метким броском ручной гранаты ликвидировал пулемётный расчёт», — говорится в сообщении.
Кроме того, в МО рассказали о российском военнослужащем Иване Шимохине. Старший сержант Шимохин доставил военное имущество на передовые позиции под артиллерийским обстрелом украинских войск.
«В ходе подвоза боеприпасов на позиции своего подразделения, ведущего наступление на важном тактическом направлении, автомобильный транспорт, в котором следовал Иван, подвергся интенсивному артиллерийскому обстрелу со стороны украинских боевиков. Быстро сориентировавшись в сложной обстановке, умело маневрируя, старший сержант Шимохин вывел автомобиль с боеприпасами из-под огня противника, не допустив его поражения и подрыва боекомплекта», — заявили в ведомстве.
Военнослужащий обеспечил доставку боеприпасов для штурмовиков РФ.
Ранее сообщалось, что российский танкист прямой наводкой с первого выстрела ликвидировал боевую машину пехоты Вооружённых сил Украины, БМП находилась на расстоянии около километра.