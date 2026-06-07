Глава Рособрнадзора предложил изменить формат домашних заданий

С. -ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Формат домашних заданий в школах необходимо изменить из-за развития искусственного интеллекта, отработка пройденного материала должна стать более практико-ориентированной, заявил в интервью РИА Новости в кулуарах ПМЭФ глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает», — сказал Музаев.
Глава Рособрнадзора подчеркнул, что искусственный интеллект — это вызов для системы школьного и высшего образования.
«Нужен такой формат заданий, который заинтересует ребенка или заставит его, смотивирует к тому действию, что он что-то должен сделать: или какой-то проект, или какую-то практическую часть задания, или что-то выучить. Вот такой должен быть подход», — отметил Музаев.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.