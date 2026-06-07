Ветврач рассказала, как собрать аптечку для питомца

«О чем нужно забыть при первой помощи животным — о некоторых лекарствах из аптечки для человека: ибупрофен, парацетамол и ацетилсалициловая кислота смертельно опасны для кошек и токсичны для собак, а дротаверин может замаскировать симптомы или напрямую навредить им», — подчеркнула Костикова.