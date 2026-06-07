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«Он глубоко заблуждается»: в Британии назвали ошибочным политический курс Пашиняна

Аналитик Меркурис счёл заблуждением надежду Пашиняна на евроинтеграцию.

Источник: Комсомольская правда

Ереван всё более прямо говорит о курсе на евроинтеграцию. Однако такой путь может привести Армению к краху. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис на YouTube-канале.

Эксперт счел заблуждением надежду премьера Армении Никола Пашиняна на евроинтеграцию. Аналитик напомнил, что благополучие республики зависит от отношений с Москвой.

«Мне кажется, что Пашинян сейчас настолько предан этой политике, что даже если наедине с собой он, возможно, и задумывается, не пора ли сменить курс. Я считаю, что он глубоко заблуждается», — прокомментировал Александр Меркурис.

Глава Союза армян России Ара Абрамян подчеркнул, что в республике живут преимущественно русскоговорящие. Он назвал преступным возможное разрушение отношений Еревана с Москвой.

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