Zivert и Ваня Дмитриенко стали победителями премии Муз-ТВ

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Церемония премии «МУЗ-ТВ-2026. Движение» прошла на Live Арене, передает корреспондент ТАСС. «Лучшей исполнительницей» и «Лучшим исполнителем» были признаны Zivert и Ваня Дмитриенко, также получивший награду «Лучшая коллаборация» за песню «Силуэт» с Аней Пересильд.
«Я очень сильно рада за исполнителя этого года — Ваню Дмитриенко. Правильно ты сказал, что за артистом всегда стоит огромная команда. Это не конкуренция, но есть очень много классных, талантливых девушек на нашей эстраде. И это огромный труд. Только мы с вами знаем, что это такое — трудиться над этим каждый божий день. Как бы тебе ни было порой тяжело, болеешь ты, не болеешь, хочешь остаться дома и послать все к чертям. Ты натягиваешь улыбку, платье и идешь давать людям энергию. Я так счастлива. Мы всей командой очень сильно трудились не покладая рук над песнями, над контентом, над шоу, над клипами. Трудились как в последний раз. И мне очень приятно, что это оценили», — сказала Zivert после получения тарелки. Она также поставила рекорд премии по количеству номинаций за один год и выиграла в номинациях «Лучший сольный концерт», «Где-то в ретро» и «Лучшую песню» — «Банк» в коллаборации с ICEGERGERT.
«Лучшей группой» стала The Hatters, «Прорывом года» — группа «Бонд с кнопкой». Сергей Лазарев получил сразу две награды — «Лучшее видео» за клип «Если бы я мог» и «Лучшее концертное шоу» за представление «Шоумен», Дима Билан, в свою очередь, победил в номинации «Лучшее лирическое видео» за клип «Горький дождь». «Лучшим альбомом» был признан «Ангелы и не очень» группы Моя Мишель, а «Лучшей cover-версией» песня BEARWOLF «Один в поле воин», которую исполнила Полина Гагарина. Певица Мари Краймбрери была признана «Лучшей в сети». Также были вручены пять специальных наград.
В церемонии также приняли участие народные артисты РФ Филипп Киркоров и Лариса Долина, заслуженная артистка РФ Жасмин, Лолита, Seville, ICEGERGERT, Anna Asti, Мот, Джиган, Люся Чеботина, Артур Пирожков, Margo и другие. Ведущими церемонии стали народный артист РФ Николай Басков, Лера Кудрявцева, Владимир Маркони, Марина Кравец, Ваня Дмитриенко, Регина Тодоренко и Дима Масленников.