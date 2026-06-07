Zivert и Ваня Дмитриенко стали победителями премии Муз-ТВ

«Я очень сильно рада за исполнителя этого года — Ваню Дмитриенко. Правильно ты сказал, что за артистом всегда стоит огромная команда. Это не конкуренция, но есть очень много классных, талантливых девушек на нашей эстраде. И это огромный труд. Только мы с вами знаем, что это такое — трудиться над этим каждый божий день. Как бы тебе ни было порой тяжело, болеешь ты, не болеешь, хочешь остаться дома и послать все к чертям. Ты натягиваешь улыбку, платье и идешь давать людям энергию. Я так счастлива. Мы всей командой очень сильно трудились не покладая рук над песнями, над контентом, над шоу, над клипами. Трудились как в последний раз. И мне очень приятно, что это оценили», — сказала Zivert после получения тарелки. Она также поставила рекорд премии по количеству номинаций за один год и выиграла в номинациях «Лучший сольный концерт», «Где-то в ретро» и «Лучшую песню» — «Банк» в коллаборации с ICEGERGERT.