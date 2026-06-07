Победителей конкурса «БабрАрт» наградили в Иркутске — показываем яркие работы

«Жюри было очень трудно решить, кто займет первое, второе и третье места. Также волнительно и ответственно оценивать сначала 120, а потом 50 работ. Мы приняли решение, что все 16 финалистов — победители. Вы невероятно талантливы, вам удалось поменять облик города и создать точку притяжения для горожан и гостей столицы региона. И в этот замечательный день мне бы хотелось поздравить всех с юбилеем Иркутска и вручить вам заслуженные награды», — отметила советник мэра Инга Корочкина.