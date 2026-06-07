Победителей конкурса «БабрАрт» наградили в Иркутске — показываем яркие работы

IrkutskMedia, 7 июня. Накануне в Иркутске подвели итоги городского фестиваля-конкурса «БабрАрт» (6+). Торжественная церемония награждения состоялась на Нижней набережной, сообщает пресс-служба мэрии города. В первый день празднования Дня города корр. редакции запечатлел одни из самых ярких и необычных бабров.
Как рассказал руководитель АНО «Клуб молодых архитекторов» Роман Малинович, на конкурс поступило 120 эскизов, из которых отобрали 50 лучших. Их перенесли на гипсовых бабров, а затем профессиональное жюри — скульпторы, архитекторы, дизайнеры и оформители — выбрало 16 финалистов. Именно они расписывали двухметровые металлические фигуры.
«Жюри было очень трудно решить, кто займет первое, второе и третье места. Также волнительно и ответственно оценивать сначала 120, а потом 50 работ. Мы приняли решение, что все 16 финалистов — победители. Вы невероятно талантливы, вам удалось поменять облик города и создать точку притяжения для горожан и гостей столицы региона. И в этот замечательный день мне бы хотелось поздравить всех с юбилеем Иркутска и вручить вам заслуженные награды», — отметила советник мэра Инга Корочкина.
Всех победителей и участников наградили дипломами и медалями, а также подарили им сертификаты на товары для творчества. Кроме того, иркутяне тоже выбрали лучшего бабра. В голосовании поучаствовало 500 человек. В номинации «Приз зрительских симпатий» победу одержала Маргарита Гончарова и ее работа «Эндемики Байкала».
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