Стоит ли ждать девальвацию рубля в июне, рассказал эксперт

Эксперт объяснил, что основные причины предстоящей девальвации связаны с действиями российского Минфина, который активно стал накапливать валюту на внутреннем рынке. Такая стратегия приводит к сокращению объёмов иностранной валюты в обороте внутри страны и одновременно увеличению спроса на неё. В результате этого курс рубля, по словам Катасонова, склонен к снижению, поскольку рыночные механизмы реагируют на увеличение покупок иностранной валюты как на автоматический сигнал к девальвации.
Кроме этого, увеличение объёмов валютных закупок министерством связано с желанием повысить номинальные доходы бюджета за счёт снижения реальной стоимости национальной валюты. Важным фактором, способствующим девальвации, является окончание налогового периода, что традиционно сопровождается снижением валютных поступлений на внутренний рынок и увеличением спроса на иностранную валюту со стороны участников экономической деятельности.
Не менее существенным обстоятельством является рост объёмов импорта товаров, что связано с расширением закупок иностранных продуктов и товаров со стороны России. Такой рост спроса на иностранную валюту стимулирует её стоимость к увеличению. В дополнение, ожидаемое снижение ключевой ставки ЦБ, запланированное на 19 июня, также способствует ослаблению курса рубля, подчеркнул Катасонов.
Все указанные факторы в совокупности могут привести к тому, что уже в июне россияне, владеющие сбережениями в национальной валюте, столкнутся с последствиями девальвации. Это означает, что курс рубля по отношению к доллару и другим валютам снизится, что станет причиной роста цен на импортные товары в магазинах. Такие изменения негативно скажутся на покупательной способности граждан, поскольку размер доходов и сбережений станет недостаточным для приобретения привычных товаров и услуг, что затронет уровень комфорта и расходов населения.