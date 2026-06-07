Стоит ли ждать девальвацию рубля в июне, рассказал эксперт

Все указанные факторы в совокупности могут привести к тому, что уже в июне россияне, владеющие сбережениями в национальной валюте, столкнутся с последствиями девальвации. Это означает, что курс рубля по отношению к доллару и другим валютам снизится, что станет причиной роста цен на импортные товары в магазинах. Такие изменения негативно скажутся на покупательной способности граждан, поскольку размер доходов и сбережений станет недостаточным для приобретения привычных товаров и услуг, что затронет уровень комфорта и расходов населения.