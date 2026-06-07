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Минздрав: почти 50 тыс. медиков в России улучшили жилищные условия в 2025 году

В частности, 70 регионов страны предоставляют медработникам служебное жилье.

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Почти 50 тыс. медицинских работников в России улучшили свои жилищные условия за счет региональных мер поддержки в прошлом году. Это следует из данных Минздрава РФ, имеющихся в распоряжении ТАСС.

«В 2025 году улучшили жилищные условия (ипотека, Дальневосточная и арктическая ипотека, приватизация, аренда жилья, служебное жилье, соцнайм, общежитие) 49,1 тыс. медработников, что на 6,8 тыс. медработников больше, чем в 2024 году», — говорится в материалах.

Как следует из данных Минздрава, 70 регионов страны предоставляют медработникам служебное жилье, 46 — жилые помещения по договору социального найма, 29 — льготное ипотечное кредитование, 66 — компенсируют аренду, 16 — дают земельные участки.