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В аэропорту Артема задержали семерых нарушителей миграционного законодательства

В отношении четверых иностранцев составили административные протоколы.

Источник: Комсомольская правда

В приморском Артеме сотрудники полиции провели рейд в международном аэропорту «Владивосток». Оперативно-профилактические мероприятия прошли совместно с транспортными полицейскими. В итоге стражи порядка выявили сразу семерых нарушителей миграционного законодательства. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Владивосток.

В отношении четверых иностранцев составили административные протоколы за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. Трем мигрантам суд назначил наказание в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы страны. До высылки их поместят в Центр временного содержания иностранных граждан. Еще один иностранец получил предписание о самостоятельном контролируемом выезде и в тот же день улетел из России. Кроме того, полицейские пресекли незаконную работу иностранцев в качестве перевозчиков. На них составили протоколы за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.