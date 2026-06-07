В аэропорту Артема задержали семерых нарушителей миграционного законодательства

В отношении четверых иностранцев составили административные протоколы за нарушение правил въезда или режима пребывания в России. Трем мигрантам суд назначил наказание в виде штрафа с принудительным выдворением за пределы страны. До высылки их поместят в Центр временного содержания иностранных граждан. Еще один иностранец получил предписание о самостоятельном контролируемом выезде и в тот же день улетел из России. Кроме того, полицейские пресекли незаконную работу иностранцев в качестве перевозчиков. На них составили протоколы за несоблюдение ограничений на осуществление отдельных видов деятельности.