Поиск Яндекса
Ричмонд
+31°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Миротворцев ООН привлекли к охране центров лечения Эболы в Конго

ООН направила миротворцев в Конго для защиты медиков в очагах Эболы.

Источник: Комсомольская правда

Миротворцев ООН начали привлекать к охране центров лечения лихорадки Эбола в Конго на фоне недоверия местного населения к мерам по борьбе с заболеванием. Об этом сообщает Okapi.

В провинции Итури в последние дни усиливаются меры безопасности вокруг лечебных учреждений и санитарных объектов, задействованных в противоэпидемической работе.

«Среди принятых мер была развернута мобильная база голубых касок МООНСДРК в Монгбвалу чтобы помочь службам безопасности», — говорится в сообщении.

По данным радиостанции, усиление охраны центров лечения Эболы отмечается также в городах Рвампара и Буниа.

Ранее KP.RU сообщал, что число случаев с летальным исходом среди заболевших вирусом Эбола на территории Конго достигло 86. Количество подтвержденных случаев заражения лихорадкой также выросло до 488. Область заражения расширилась до 22 медицинских зон.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше