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Найдена самая отдаленная спящая черная дыра в известной Вселенной

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» обнаружил самую отдаленную спящую черную дыру в галактике MRG-M0138, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

Масса найденной черной дыры в шесть млрд раз больше Солнца. Она находится на расстоянии 10 млрд световых лет от Земли и в 15 раз превышает предыдущий рекорд расстояния до подобных объектов, пишет Live Science.

Подобные черные дыры появились на раннем этапе 13,8-миллиардной истории Вселенной. Их изучение помогает ученым узнать, как эволюционировали черные дыры, когда Вселенная была еще молодой.

«Предположительно, в MRG-M0138 могла быть сверхмассивная и чрезвычайно яркая черная дыра, которая быстро росла и выбросила много газа, необходимого для появления новых звезд. Процесс быстро лишил объект источника топлива, поэтому сейчас зона выглядит тихой», — говорится в публикации.

Группа международных ученых также пришла к выводу, что таяние огромного ледника в Антарктиде может повысить уровень моря более чем на 60 см.

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