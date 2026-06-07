Найдена самая отдаленная спящая черная дыра в известной Вселенной

Масса найденной черной дыры в шесть млрд раз больше Солнца. Она находится на расстоянии 10 млрд световых лет от Земли и в 15 раз превышает предыдущий рекорд расстояния до подобных объектов, пишет Live Science.
Подобные черные дыры появились на раннем этапе 13,8-миллиардной истории Вселенной. Их изучение помогает ученым узнать, как эволюционировали черные дыры, когда Вселенная была еще молодой.
«Предположительно, в MRG-M0138 могла быть сверхмассивная и чрезвычайно яркая черная дыра, которая быстро росла и выбросила много газа, необходимого для появления новых звезд. Процесс быстро лишил объект источника топлива, поэтому сейчас зона выглядит тихой», — говорится в публикации.
Группа международных ученых также пришла к выводу, что таяние огромного ледника в Антарктиде может повысить уровень моря более чем на 60 см.