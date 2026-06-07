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СМИ: Google выпустит в США 32 миллиона зараженных комаров для борьбы с болезнями

Ученые, связанные с американской корпорацией Google, собрались выпустить на волю в США многомиллионную армию зараженных комаров. Об этом в среду, 3 июня, сообщает Daily Mail.

Ученые, связанные с американской корпорацией Google, собрались выпустить на волю в США многомиллионную армию зараженных комаров. Об этом в среду, 3 июня, сообщает Daily Mail.

В течение двух лет в Калифорнии и Флориде планируется выпустить по 32 миллиона самцов комаров, инфицированных бактериями из рода вольбахий. По замыслу авторов проекта, зараженные самцы будут спариваться с дикими самками, которые станут откладывать яйца, неспособные к нормальному развитию. Это должно привести к сокращению популяции комаров, переносящих опасные для человека болезни, включая вирус Зика и лихорадку денге.

Однако инициатива вызвала многочисленные протесты в Америке. Член Палаты представителей от штата Теннесси Тим Берчетт усомнился, почему ИТ-компания занимается проектом с насекомыми, напомнив о негативном опыте завоза инвазивных видов в США. Проект будет осуществлять организация Verily, дочерняя компания холдинга Alphabet, управляющего Google, говорится в материале.

Ранее вЮжной Африке зафиксировали первый случай заражения лихорадкой денге в этом году — заболевание обнаружили у россиянки, приехавшей на отдых.

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