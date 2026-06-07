СМИ: Google выпустит в США 32 миллиона зараженных комаров для борьбы с болезнями

В течение двух лет в Калифорнии и Флориде планируется выпустить по 32 миллиона самцов комаров, инфицированных бактериями из рода вольбахий. По замыслу авторов проекта, зараженные самцы будут спариваться с дикими самками, которые станут откладывать яйца, неспособные к нормальному развитию. Это должно привести к сокращению популяции комаров, переносящих опасные для человека болезни, включая вирус Зика и лихорадку денге.