В американском Толедо ищут подозреваемых после стрельбы на фестивале: ранено несколько человек

В США прошел фестиваль Old West End. Рядом с местом проведения мероприятия, в городе Толедо, обнаружили нескольких раненых. Как утверждает местная полиция, произошла стрельба. Правоохранители уже ищут подозреваемых в нападении. Об этом говорится в материале полиции в соцсети Х.
Сообщается, что многие из пострадавших госпитализированы. В материале стрельба названа массовой. Жителей города призвали избегать района, где зафиксировали ЧП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
«Полицейские обнаружили несколько пострадавших в результате стрельбы. Многие из них были доставлены в ближайшие медицинские учреждения», — сказано в сообщении правоохранителей.
В конце мая произошла уже третья стрельба в районе Белого дома. В центре Вашингтона прозвучало порядка 20−30 выстрелов. Стрелявший был ранен Секретной службой США.