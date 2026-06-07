В американском Толедо ищут подозреваемых после стрельбы на фестивале: ранено несколько человек

В США прошел фестиваль Old West End. Рядом с местом проведения мероприятия, в городе Толедо, обнаружили нескольких раненых. Как утверждает местная полиция, произошла стрельба. Правоохранители уже ищут подозреваемых в нападении. Об этом говорится в материале полиции в соцсети Х.