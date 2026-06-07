В Малом театре состоялась премьера спектакля «Жена солдата»

«К несчастью, войны были, войны есть, и, к несчастью еще большему, войны будут. Однако мы играем не о войне — мы играем о любви в предлагаемых обстоятельствах войны. О женщине. О ее судьбе. О том, как незаметно, скромно она держала дом, взваливала на свои плечи все — и это не пафос. Мы не открываем ничего нового. Мы просто вплетаем эту правду в образ, чтобы история не оказалась совсем бытовой. И в этом есть и поэзия. И да — единый образ женской судьбы, женской любви и, самое главное, женской молитвы. Потому что женская молитва очень сильна», — отметила народная артистка России Алена Охлупина.