В Малом театре состоялась премьера спектакля «Жена солдата»

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Премьерный показ спектакля «Жена солдата» по современной пьесе Цыпилмы Очировой и Олега Юмова состоялся в Государственном академическом театре России на Малой сцене на Большой Ордынке, передает корреспондент ТАСС. Постановка родилась из эскиза, созданного в рамках режиссерской лаборатории Малого театра «Россия. Время героев. От XX к XXI веку».
В центре событий — тема подвига женщин России. Зрители увидели судьбы разных женщин: средневековой бурятки, казачки, советской женщины, жены воина-интернационалиста, прошедшего Афганистан, супруги бойца СВО. Однако все они связаны друг с другом единой нитью. Особенностью постановки стали вокальные партии в живом исполнении. «Меняются исторические эпохи, костюмы и декорации, но сквозной линией через века проходит один и тот же тихий подвиг верности. Меняется контекст, но не меняется суть: женщина всегда остается хранительницей очага, надежным тылом и главной духовной опорой воина. Этот спектакль — дань уважения женской силе, любви и долготерпению, которые во все времена спасали мир», — отметил режиссер-постановщик Цырен Батоцыренов.
Художником-постановщиком выступала Сэсэг Дондокова, а композитором Евдокия Сандлер. За хореографию отвечал Леша Кот. Музыкальные партии исполнили Владимир Самохин (альтовая домра), Анна Тимошина (малая домра), Константин Рябин (баян), Григорий Сандлер (ударные), Василий Цирин (виолончель), а вокальные — Елена Карасева.
«К несчастью, войны были, войны есть, и, к несчастью еще большему, войны будут. Однако мы играем не о войне — мы играем о любви в предлагаемых обстоятельствах войны. О женщине. О ее судьбе. О том, как незаметно, скромно она держала дом, взваливала на свои плечи все — и это не пафос. Мы не открываем ничего нового. Мы просто вплетаем эту правду в образ, чтобы история не оказалась совсем бытовой. И в этом есть и поэзия. И да — единый образ женской судьбы, женской любви и, самое главное, женской молитвы. Потому что женская молитва очень сильна», — отметила народная артистка России Алена Охлупина.
На сцену также вышли заслуженные артистки России Зинаида Андреева, Юлия Зыкова, Инна Иванова, артисты Варвара Шаталова, Лидия Милюзина, Анна Шишкина, Александр Годованец, Елизавета Соловьева, Максим Хрусталев.