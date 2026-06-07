На северо-востоке США объявили второй уровень угрозы непогоды

Более 50 миллионов жителей северо-востока США могут столкнуться с неблагоприятными погодными условиями в ближайшие дни. По данным американских СМИ, после периода жаркой погоды регион ожидают грозы и усиление ветра.
Синоптики предупреждают, что наибольшую опасность будут представлять сильные порывы ветра, град и высокая грозовая активность. Кроме того, в ряде штатов сохраняется риск локальных подтоплений и внезапных паводков.
Повышенный уровень погодной угрозы объявлен в нескольких крупных городах, включая Нью-Йорк, Филадельфию и Питтсбург. Специалисты продолжают следить за развитием ситуации и рекомендуют жителям соблюдать меры предосторожности.
Ранее заместитель начальника ГКУ МО «Мособлпожспас» Вадим Беловошин рассказал, что нельзя делать в грозу.