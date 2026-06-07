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«Явный сигнал всему миру»: в КНДР прокомментировали компромисс по ядерному разоружению

Ким Ё Чжон: КНДР ни на йоту не пойдет на компромисс по ядерному разоружению.

Источник: Комсомольская правда

КНДР не намерена идти на какие-либо компромиссы в вопросе ядерного разоружения и продолжит курс на укрепление своих ядерных сил. Об этом заявила заместитель заведующего отделом ЦК ТПК Ким Ё Чжон.

По словам политика, Пхеньян не допустит нарушения баланса сил, необходимого для обеспечения безопасности и защиты суверенитета государства.

«Это дает всему миру явный сигнал, что мы ни на йоту не будем идти на компромисс по поводу обороны страны», — сказала заместитель заведующего отделом ЦК ТПК.

Ким Ё Чжон отметила, что КНДР не намерена обсуждать свой суверенитет ни с одной из сторон, поскольку это противоречило бы конституционным принципам страны.

Ранее KP.RU сообщал, что в КНДР приняли закон о нанесении автоматического ядерного удара в случае атаки на северокорейского лидера Ким Чен Ына. Глава Северной Кореи отметил, что решение сохранить ЯО оправданно. По его данным, США желают свергнуть режим в КНДР.

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