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Дальневосточный художественный музей впервые запустит курс «Музейный пленэр»

Занятия по обучению пройдут в четыре дня.

Источник: Хабаровский край сегодня

Дальневосточный художественный музей приглашает хабаровских творцов присоединиться к необычной программе — «Музейному пленэру». Курсы в несколько дней проведет местный художник. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», местом его работы станет музейный балкон с видом на краевую столицу и реку Амур.

Отличительной особенностью пленэра является работа живописца на открытом воздухе. Из-за изменчивости окружающей среды творческий метод не дает скучать.

— Благодаря занятиям участники поймут ключевые особенности работы в этом жанре и важность прежде всего солнечного света, который постоянно меняется, заставляя тени и цвета двигаться. Из-за этого художнику приходится работать максимально быстро, — подчеркнули в ДВХМ.

Посетить необычные и редкие уроки рисования любой желающий может 7, 14, 21 и 28 июня 2026 года.

Ранее ИА «Хабаровский край сегодня» писало о старте приемной кампании в ведущие творческие вузы страны. Среди них ГИТИС, ВГИК и театральный институт имени Б. Щукина.