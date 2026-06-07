Дальневосточный художественный музей впервые запустит курс «Музейный пленэр»

Дальневосточный художественный музей приглашает хабаровских творцов присоединиться к необычной программе — «Музейному пленэру». Курсы в несколько дней проведет местный художник. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», местом его работы станет музейный балкон с видом на краевую столицу и реку Амур.