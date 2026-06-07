Элитный ЖК «Алые паруса» снова засорил канализацию — извлечён куб мусора

Во Владивостоке очередной коммунальный коллапс устроили жители элитного жилого комплекса «Алые паруса». Канализационная насосная станция № 13а на Крыгина, 57 остановилась 3 июня из‑за засора бытовым мусором. На этот объект сейчас приходят стоки только от трёх домов ЖК.
Бригада «Горканализации» задействовала 14 человек и 6 единиц техники. Как сообщил начальник Фрунзенского участка Валерий Гребенчук, такая ситуация повторяется стабильно 2−3 раза в месяц: насосы забиваются тряпками, влажными салфетками, средствами личной гигиены. Из колодца уже извлекли целый куб мусора.
На устранение каждого такого засора районным бригадам требуется несколько дней. Предприятие несёт колоссальные финансовые потери из‑за вызова спецтехники, работы аварийщиков и простоя оборудования. При этом проблема возвращается снова и снова.
«Примводоканал» обращается к жителям не только «Алых парусов», но и всего города: соблюдайте культуру пользования канализацией. В слив можно выбрасывать только специальную туалетную бумагу. Всё остальное — влажные салфетки, пищевые отходы, подгузники, кошачьи наполнители, лекарственные упаковки, тряпки и строймусор — не предназначено для канализации.
Только за 2025 год во Владивостоке устранили порядка 9000 засоров. И в каждом случае причина одна и та же: жители используют унитаз как мусорное ведро. Коммунальщики напоминают: забитая канализация — это не только неприятный запах и подтопления, но и многомиллионные убытки, которые в итоге закладываются в тарифы.