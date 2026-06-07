Элитный ЖК «Алые паруса» снова засорил канализацию — извлечён куб мусора

Только за 2025 год во Владивостоке устранили порядка 9000 засоров. И в каждом случае причина одна и та же: жители используют унитаз как мусорное ведро. Коммунальщики напоминают: забитая канализация — это не только неприятный запах и подтопления, но и многомиллионные убытки, которые в итоге закладываются в тарифы.