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В Хабаровском крае с начала года изъяли девять опасных медведей

В управлении охотничьего хозяйства отмечают, что выходы медведей к населённым пунктам связаны с природными циклами, но часто ситуацию усугубляет сам человек.

В Хабаровском крае с начала 2026 года специалисты изъяли девять бурых медведей, которые представляли угрозу для людей. Выходы хищников фиксировали сразу в нескольких территориях региона.

Инциденты произошли в Амурском, Николаевском, Комсомольском, Хабаровском и Советско-Гаванском районах, а также в Солнечном округе. В таких случаях специалисты сначала оценивают реальную опасность для жителей и только после этого принимают решение о дальнейших действиях.

Последний случай зафиксировали 27 мая возле посёлка Лососины. Во время тушения пожара в садовом товариществе «Горный-42» сотрудники МЧС и пожарные заметили медведя. Прибывшие инспекторы Прибрежной оперативной инспекции обошлись без оружия и отпугнули зверя пиротехникой.

В управлении охотничьего хозяйства отмечают, что выходы медведей к населённым пунктам связаны с природными циклами, но часто ситуацию усугубляет сам человек. Хищников могут привлекать несанкционированные свалки с пищевыми отходами, неограждённые пасеки, а также нарушения при захоронении и утилизации биологических отходов.

Для реагирования на такие случаи в крае действует межведомственная схема: сообщения от жителей и глав поселений регистрируют и проверяют. Территории патрулируют сотрудники профильных служб вместе с полицией и Росгвардией, а изъятие животного применяют только тогда, когда есть реальная угроза жизни и здоровью людей.

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