В Хабаровском крае с начала года изъяли девять опасных медведей

Для реагирования на такие случаи в крае действует межведомственная схема: сообщения от жителей и глав поселений регистрируют и проверяют. Территории патрулируют сотрудники профильных служб вместе с полицией и Росгвардией, а изъятие животного применяют только тогда, когда есть реальная угроза жизни и здоровью людей.