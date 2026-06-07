В Москве завершилась премия Муз-ТВ: названы имена победителей

Музыкальная премия «Муз-ТВ-2026. Движение» завершилась в Москве. Награды «Лучших исполнителей» года получили певцы Ваня Дмитриенко и Zivert.
The Hatters в этом году получила тарелку в номинации «Лучшая группа». Уже по традиции отличился певец Сергей Лазарев. Он получил две награды. Певец победил в номинациях «Лучшее видео» и «Лучшее концертное шоу».
«Мы всей командой очень сильно трудились не покладая рук над песнями, над контентом, над шоу, над клипами. Трудились как в последний раз. И мне очень приятно, что это оценили», — прокомментировала победу певица Zivert.
Ваня Дмитриенко также получил награду за «Лучший дуэт» с исполнительницей Аней Пересильд. Без тарелки не остался и король эстрады Филипп Киркоров. Он стал лучшим в номинации «Ренессанс года».