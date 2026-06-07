Ушу, каллиграфия и чайная церемония: День Китая отметят во Владивостоке

Ранее Генеральный консул КНР во Владивостоке У Дэминь на пленарном заседании Морского конгресса-2026 (16+) во Владивостоке рассказал о перспективах развития российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке в области логистики и транспорта, особо отметив совместную работу в Арктике. Россия и Китай намерены наращивать грузопоток по Северному морскому пути (СМП), говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров РФ и КНР. Объем грузоперевозок между нашими странами на этом маршруте в 2025 году составил 5,4 млн тонн.