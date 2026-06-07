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Ушу, каллиграфия и чайная церемония: День Китая отметят во Владивостоке

Праздник посвящён крепкой дружбе, которая на протяжении многих лет связывает два народа.

Источник: PrimaMedia.ru

День Китая — 2026 (0+) пройдёт на площади Борцов Революции при поддержке Генерального консульства КНР во Владивостоке и администрации города. Праздник, посвященный дружбе двух народов, продолжится с 12.00 до 20.00 часов, сообщили в консульстве.

«Китайско-российские отношения сегодня переживают лучший период за всю историю, а гуманитарные обмены между нашими странами активно развиваются. Владивосток находится на переднем крае китайско-российского взаимодействия. Именно здесь дружба народов ощущается особенно тепло и искренне», — отмечают представители Генерального консульства КНР во Владивостоке.

Для гостей подготовлена насыщенная программа. На главной сцене выступят артисты Национального ансамбля Яньбяньского корейского автономного округа, а также творческие коллективы Владивостока. Особое внимание организаторы уделили знакомству с культурой Поднебесной. Гостей ждут мастер-классы по ушу, каллиграфии, традиционной китайской живописи гохуа, чайной церемонии, а также возможность попробовать свои силы в древней игре тоуху — метании стрел в специальную вазу.

Кроме того, на площадке праздника будет организована дегустация блюд китайской кухни и выставка автомобилей китайских производителей. Любители интеллектуальных развлечений смогут сыграть партию в вэйци (го) — одну из древнейших настольных игр мира.

Ранее Генеральный консул КНР во Владивостоке У Дэминь на пленарном заседании Морского конгресса-2026 (16+) во Владивостоке рассказал о перспективах развития российско-китайского сотрудничества на Дальнем Востоке в области логистики и транспорта, особо отметив совместную работу в Арктике. Россия и Китай намерены наращивать грузопоток по Северному морскому пути (СМП), говорится в совместном заявлении по итогам переговоров лидеров РФ и КНР. Объем грузоперевозок между нашими странами на этом маршруте в 2025 году составил 5,4 млн тонн.

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