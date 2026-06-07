Соколы-балобаны вернулись на родину

В прошлом году на участке «Камызякская степь с озером Улух-Коль» построен первый в заповедной системе России облёточник. Это арена диаметром 22 м и высотой 6 м, затянутая сеткой под купол. В вольере имеются тамбур и стол для кормления, а также система вылета. Здесь ещё неопытные птицы, с одной стороны, находятся под защитой, с другой — в приближённых к природе условиях учатся жить в естественной среде обитания и адаптироваться в среде сородичей.