В Нью-Йорке объявили второй уровень опасности из-за непогоды

Согласно прогнозам ABC, на выходных зона бедствия растянется от восточных районов Великих озер до Новой Англии. Эксперты особо выделяют два ключевых фактора угрозы: разрушительные порывы ветра, способные срывать крыши и валить деревья, а также град, размеры которого могут причинить серьезный ущерб имуществу.