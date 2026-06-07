В Нью-Йорке объявили второй уровень опасности из-за непогоды

Мощный атмосферный фронт накрыл восточную часть Соединенных Штатов, поставив под удар более 50 миллионов человек. По данным метеослужб, основную опасность представляют интенсивные грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром и крупным градом.
Американский телеканал Fox Weather передает, что стремительная смена погоды стала следствием контраста: летний зной стремительно уступил место резкому похолоданию. Именно этот перепад создал идеальные условия для формирования мощных кучево-дождевых облаков на северо-востоке страны.
Согласно прогнозам ABC, на выходных зона бедствия растянется от восточных районов Великих озер до Новой Англии. Эксперты особо выделяют два ключевых фактора угрозы: разрушительные порывы ветра, способные срывать крыши и валить деревья, а также град, размеры которого могут причинить серьезный ущерб имуществу.
Ситуацию усугубляет риск внезапных паводков. Агентства сообщают, что полоса от Техаса до Миссури находится под угрозой резкого подъема воды из-за ливней. Власти призывают жителей низинных районов следить за уровнем воды и быть готовыми к эвакуации.
В крупнейших мегаполисах региона введен режим повышенной готовности. В Нью-Йорке, Питтсбурге и Филадельфии официально объявлен второй уровень угрозы из пяти возможных. Это означает, что метеорологи прогнозируют «умеренные погодные опасности» с высокой вероятностью штормового ветра.
Особую опасность непогода представляет для прибрежных зон и транспортной инфраструктуры. Представители Национальной метеослужбы предупреждают жителей Лонг-Айленда и побережья Нью-Джерси об усилении разрывных течений из-за штормового нагона и высоких волн. В зоне шторма оказались и крупные транспортные артерии — метеорологи фиксируют ухудшение видимости на трассах I-95, связывающих Бостон, Нью-Йорк и Филадельфию.
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