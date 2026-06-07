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В Нью-Йорке объявили второй уровень опасности из-за непогоды

Мощный атмосферный фронт накрыл восточную часть Соединенных Штатов, поставив под удар более 50 миллионов человек.

Мощный атмосферный фронт накрыл восточную часть Соединенных Штатов, поставив под удар более 50 миллионов человек. По данным метеослужб, основную опасность представляют интенсивные грозы, сопровождающиеся шквалистым ветром и крупным градом.

Американский телеканал Fox Weather передает, что стремительная смена погоды стала следствием контраста: летний зной стремительно уступил место резкому похолоданию. Именно этот перепад создал идеальные условия для формирования мощных кучево-дождевых облаков на северо-востоке страны.

Согласно прогнозам ABC, на выходных зона бедствия растянется от восточных районов Великих озер до Новой Англии. Эксперты особо выделяют два ключевых фактора угрозы: разрушительные порывы ветра, способные срывать крыши и валить деревья, а также град, размеры которого могут причинить серьезный ущерб имуществу.

Ситуацию усугубляет риск внезапных паводков. Агентства сообщают, что полоса от Техаса до Миссури находится под угрозой резкого подъема воды из-за ливней. Власти призывают жителей низинных районов следить за уровнем воды и быть готовыми к эвакуации.

В крупнейших мегаполисах региона введен режим повышенной готовности. В Нью-Йорке, Питтсбурге и Филадельфии официально объявлен второй уровень угрозы из пяти возможных. Это означает, что метеорологи прогнозируют «умеренные погодные опасности» с высокой вероятностью штормового ветра.

Особую опасность непогода представляет для прибрежных зон и транспортной инфраструктуры. Представители Национальной метеослужбы предупреждают жителей Лонг-Айленда и побережья Нью-Джерси об усилении разрывных течений из-за штормового нагона и высоких волн. В зоне шторма оказались и крупные транспортные артерии — метеорологи фиксируют ухудшение видимости на трассах I-95, связывающих Бостон, Нью-Йорк и Филадельфию.

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