Умер британский актер Энтони Хэд, звезда «Баффи» и «Теда Лассо»

Широкую известность актеру принесла роль Руперта Джайлза в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров», ради которой он на пять лет переехал в Лос-Анджелес. Всего в его фильмографии более 30 сериалов и 15 фильмов, включая «Железную леди» с Мерил Стрип, «Перси Джексон и море чудовищ», «Бэтмен: Готэм в газовом свете», а также сериалы «Доктор Кто», «Мерлин» и «Бриджертоны», говорится в материале.