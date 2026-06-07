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Умер британский актер Энтони Хэд, звезда «Баффи» и «Теда Лассо»

Британский актер Энтони Хэд, известный по ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Тед Лассо», скончался в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление семьи артиста.

Британский актер Энтони Хэд, известный по ролям в сериалах «Баффи — истребительница вампиров» и «Тед Лассо», скончался в возрасте 72 лет. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщило издание The Guardian со ссылкой на заявление семьи артиста.

По словам дочерей актера Эмили и Дейзи, он мирно ушел из жизни от осложнений, вызванных пневмонией, в окружении семьи.

Энтони Хэд родился в Лондоне в 1954 году в творческой семье: его мать была актрисой, а отец — режиссером-документалистом. Свою карьеру он начинал на театральной сцене, а в начале 80-х был бэк-вокалистом в британской поп-группе Red Box, участвуя в записи их дебютного альбома.

Широкую известность актеру принесла роль Руперта Джайлза в культовом сериале «Баффи — истребительница вампиров», ради которой он на пять лет переехал в Лос-Анджелес. Всего в его фильмографии более 30 сериалов и 15 фильмов, включая «Железную леди» с Мерил Стрип, «Перси Джексон и море чудовищ», «Бэтмен: Готэм в газовом свете», а также сериалы «Доктор Кто», «Мерлин» и «Бриджертоны», говорится в материале.