«Дима словил меня»: Рудковская сообщила, что потеряла сознание во время премии Муз-ТВ

В Москве на Live Арене 6 июня прошла ежегодная премия Муз-ТВ. В ней традиционно участвует большинство звезд шоу-бизнеса. В числе гостей была, в том числе, продюсер Яна Рудковская. Она рассказала, что потеряла сознание во время премии.