Эксперт Рудакова: ботокс токсичен, но в медицине используют безопасные дозы

Рудакова пояснила, что ботокс — это миорелаксант периферического действия, который проникает в нервное окончание и блокирует выброс ацетилхолина, из-за чего сигнал от мозга не доходит до мышцы. В результате мышца временно расслабляется, однако не атрофируется из-за сохраняющегося кровоснабжения. Ботокс связывается с конкретным синапсом в месте инъекции и не распространяется по организму. Огромным преимуществом препарата, по словам эксперта, является обратимость эффекта: он полностью расщепляется и выводится из организма в течение 6 месяцев.