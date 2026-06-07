Эксперт Рудакова: ботокс токсичен, но в медицине используют безопасные дозы

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Ботулотоксин — токсичное вещество, однако в медицинских целях он используется в минимальных объемах и облегчает состояние пациентов с болезнью Паркинсона, ДЦП и хронической мигренью. Об этом ТАСС рассказала преподаватель кафедры химии Института фармации и медицинской химии Пироговского университета Марина Рудакова.
«В медицинских целях ботокс широко применяют для облегчения жизни пациентов с такими заболеваниями, как болезнь Паркинсона, ДЦП, хроническая мигрень и т. д. В больших концентрациях ботокс действительно токсичен (что следует из его названия, а также механизма действия). Однако терапевтические дозы в сотню раз меньше опасных для здоровья», — сказала она.
Рудакова пояснила, что ботокс — это миорелаксант периферического действия, который проникает в нервное окончание и блокирует выброс ацетилхолина, из-за чего сигнал от мозга не доходит до мышцы. В результате мышца временно расслабляется, однако не атрофируется из-за сохраняющегося кровоснабжения. Ботокс связывается с конкретным синапсом в месте инъекции и не распространяется по организму. Огромным преимуществом препарата, по словам эксперта, является обратимость эффекта: он полностью расщепляется и выводится из организма в течение 6 месяцев.