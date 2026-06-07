Вирусолог Альштейн: большинство видов хантавируса не вызывают болезни

Альтштейн добавил, что проявляют себя лишь несколько видов хантавируса, в частности, Белград-Доброва (вид хантавируса на Балканском полуострове), Сеул (вид хантавируса в Республике Корея). Оба эти вируса есть в России, но второй наиболее часто встречается на Дальнем Востоке. В Северной Америке же распространен Сим-Номбре. По словам Альтштейна, эти вирусы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и кардиопульмональный синдром с высокой летальностью.