Вирусолог Альштейн: большинство видов хантавируса не вызывают болезни

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Более 10 видов хантавируса при попадании в организм человека не вызывают болезней и никак себя не проявляют, госпитализация в таких случаях не требуется. Об этом ТАСС рассказал вирусолог, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.
«Вы знаете, есть несколько видов этого вируса. Это, можно сказать, виды вируса, которые именно вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом. Всего у хантавируса порядка 50 разных видов. Большинство хантавирусов, если попадают в организм человека, ничего не вызывают», — сказал он.
Альтштейн добавил, что проявляют себя лишь несколько видов хантавируса, в частности, Белград-Доброва (вид хантавируса на Балканском полуострове), Сеул (вид хантавируса в Республике Корея). Оба эти вируса есть в России, но второй наиболее часто встречается на Дальнем Востоке. В Северной Америке же распространен Сим-Номбре. По словам Альтштейна, эти вирусы вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом и кардиопульмональный синдром с высокой летальностью.