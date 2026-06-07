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Врач рассказала, сколько шагов в день достаточно для здоровья

Врач Смирнова: важно не количество шагов. а скорость ходьбы.

Источник: © РИА Новости

МУРМАНСК, 7 июн — РИА Новости. Проходить 7,5 тысячи шагов в день достаточно для здоровья, при этом важно даже не их количество, а скорость ходьбы, рассказала РИА Новости врач по медицинской профилактике, руководитель регионального центра компетенций Мурманской области Юлия Смирнова.

Она рассказала, что миф про «10 тысяч шагов в день» родился как маркетинговый ход перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио. Компания выпустила первый шагомер «Манпо-кей», что переводится как «измеритель 10 тысяч шагов». По словам врача, после этого красивая цифра надолго закрепилась в головах тех, кто хотел поддерживать здоровый образ жизни, а на самом деле достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день.

«Дальнейшая ходьба дает меньше преимуществ. Для пожилых людей достаточно 6−8 тысяч шагов. Гораздо важнее скорость ходьбы, ее интенсивность. Медленно топтаться в офисе — не то же самое, что быстро гулять с легкой одышкой», — отметил врач.

Потому, пояснила специалист, не нужно гнаться за круглой цифрой. Лучше гулять по 30−40 минут в быстром темпе пять раз в неделю — этого достаточно для сердца и сосудов.