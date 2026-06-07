Врач рассказала, сколько шагов в день достаточно для здоровья

Она рассказала, что миф про «10 тысяч шагов в день» родился как маркетинговый ход перед Олимпийскими играми 1964 года в Токио. Компания выпустила первый шагомер «Манпо-кей», что переводится как «измеритель 10 тысяч шагов». По словам врача, после этого красивая цифра надолго закрепилась в головах тех, кто хотел поддерживать здоровый образ жизни, а на самом деле достаточно проходить 7,5 тысячи шагов в день.