В Госсовете Крыма рассказали о важности восстановления Северо-крымского канала

«Что касается воды, мы пришли в состав России с водой, ограниченной из-за перекрытия Северо-крымского канала в 2014 году. Мы вернулись к досоветскому периоду Крыма, когда не было никакого канала и Крым жил на своей воде. Возникает вопрос: стоит ли его восстанавливать? По нашему общему мнению с херсонцами и запорожцами, он, безусловно, нужен», — сообщил Константинов.