В Госсовете Крыма рассказали о важности восстановления Северо-крымского канала

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 7 июня. /ТАСС/. Крым, а также Запорожская и Херсонская области заинтересованы в восстановлении Северо-крымского канала, который в перспективе будет иметь большое значение для формирования зоны интенсивного земледелия. Об этом сообщил в интервью ТАСС на площадке Петербургского международного экономического форума председатель Государственного совета Республики Крым Владимир Константинов.
Украина в мае 2014 года перекрыла поступление в Крым воды по каналу из Херсонской области, он обеспечивал 90% потребностей полуострова. В 2020 году ситуация с водоснабжением в Крыму стала критической из-за засухи, она разрешилась летом 2021 года, когда прошли ливни. Вода в Республике Крым аккумулируется в водохранилищах, уровень в которых существенно зависит от выпадающих осадков.
«Что касается воды, мы пришли в состав России с водой, ограниченной из-за перекрытия Северо-крымского канала в 2014 году. Мы вернулись к досоветскому периоду Крыма, когда не было никакого канала и Крым жил на своей воде. Возникает вопрос: стоит ли его восстанавливать? По нашему общему мнению с херсонцами и запорожцами, он, безусловно, нужен», — сообщил Константинов.
Он отметил, что исторически Запорожская и Херсонская области обладают выгодным для ведения земледелия ресурсом в виде чернозема высокого качества. Константинов напомнил, как в годы Великой Отечественной войны немецко-фашистские захватчики вывозили чернозем с этих территорий. По его словам, восстановление Северо-крымского канала позволит Крыму, Запорожской и Херсонской областям сформировать зону высокоинтенсивного земледелия.
«С водой это высокоинтенсивное сельское хозяйство. В советской схеме орошения все было: там орошаются все эти регионы, включая Северный Крым», — подчеркнул Константинов.
Проблемы с водой в Крыму серьезно затрагивают сельскохозяйственную сферу полуострова. В 2025 году, как сообщила замглавы НИИ сельского хозяйства Крыма по научной работе Людмила Радченко, уровень влаги в метровом слое почвы в Республике Крым достиг минимума за последние 30−40 лет. Из-за недостаточного количества осадков режим ЧС был введен в восьми районах региона.
О форуме.
Петербургский международный экономический форум проходил с 3 по 6 июня. Главная тема — «Прагматичный диалог — путь к стабильному будущему». Как сообщил советник президента РФ, ответственный секретарь оргкомитета форума Антон Кобяков, в ПМЭФ участвовали представители 142 стран, было заключено более 1 тыс. соглашений на общую сумму 6 трлн 642 млрд рублей. Организатор ПМЭФ — Фонд Росконгресс. Генеральный информационный партнер — ТАСС.