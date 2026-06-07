В Магадане искра от болгарки сожгла 100 квадратов травы на даче

В Магадане на Дукчинском шоссе в районе зоны отдыха «Горняк» загорелась сухая трава на дачном участке. Причина — искры от болгарки, которой местный житель пользовался во время строительных работ. Пламя охватило 100 квадратных метров. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как сообщили в ГУ МЧС России по Магаданской области, мужчина попытался справиться с огнём самостоятельно, но не смог. Пожар вышел из-под контроля. Хорошо, что соседи оказались бдительными и вызвали пожарных. Благодаря им возгорание удалось вовремя ликвидировать. Имущество не пострадало. Пожар произошёл на частном участке, принадлежащем собственнику. Причина — неосторожное обращение с огнём.
По его словам, владельцы участков в населённых пунктах, а также на территориях садоводств и огородов обязаны своевременно убирать мусор, сухую растительность и косить траву. Собственник этого участка ненадлежаще содержал свою придомовую территорию, где возникло возгорание. Он будет привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.
В МЧС напоминают о серьёзных последствиях. Если из-за чьей-то халатности пострадает имущество соседей, ущерб придётся возмещать виновнику. А если в результате пожара пострадают или погибнут люди, либо причинённый ущерб превысит 250 тысяч рублей, наказание станет уже не административным, а уголовным.
В пожароопасный сезон даже малейшая искра, подхваченная ветром, способна превратиться в стихийное бедствие и уничтожить целые районы. Пренебрежение правилами пожарной безопасности недопустимо.
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