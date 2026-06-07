В Магадане искра от болгарки сожгла 100 квадратов травы на даче

По его словам, владельцы участков в населённых пунктах, а также на территориях садоводств и огородов обязаны своевременно убирать мусор, сухую растительность и косить траву. Собственник этого участка ненадлежаще содержал свою придомовую территорию, где возникло возгорание. Он будет привлечён к административной ответственности по части 1 статьи 20.4 Кодекса об административных правонарушениях РФ. Ему грозит штраф до 15 тысяч рублей.