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Поездка студента с тремя девушками в Боровое привлекла внимание полицейских

В отношении студента из Астаны полицейские Акмолинской области составили административный протокол, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

По информации пресс-службы Департамента полиции Акмолинской области, им поступило сообщение о грубом нарушении правил дорожного движения на автодороге, ведущей в Боровое. По предоставленным фото и видео в полиции установили, что трое девушек во время движения машины высовывались из окон и снимали происходящее на мобильный телефон.

«Такие действия создавали угрозу для них самих и других участников дорожного движения», — отметили в полиции.

Патрульные оперативно установили водителя автомобиля Hyundai Elantra. Им оказался студент из Астаны, со слов которого, 4 июня он арендовал автомобиль и вместе с тремя девушками направлялся на отдых в Боровое.

«В отношении водителя составлен административный протокол. Также с ним провели профилактическую беседу о недопустимости нарушений ПДД и необходимости обеспечивать безопасность пассажиров», — говорится в сообщении.

Сотрудники казахстанской полиции призывают граждан соблюдать меры безопасности на дорогах и помнить, что стремление к популярности в социальных сетях не должно ставить под угрозу жизнь и здоровье людей.

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