Поездка студента с тремя девушками в Боровое привлекла внимание полицейских

По информации пресс-службы Департамента полиции Акмолинской области, им поступило сообщение о грубом нарушении правил дорожного движения на автодороге, ведущей в Боровое. По предоставленным фото и видео в полиции установили, что трое девушек во время движения машины высовывались из окон и снимали происходящее на мобильный телефон.