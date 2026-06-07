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Миронов предложил ввести 13-ю пенсию

Миронов предложил ввести в России 13-ю пенсию и зарплату.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов в беседе с РИА Новости предложил ввести в России 13-ю пенсию и зарплату.

Ранее первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Николай Коломейцев (КПРФ) в беседе с РИА Новости предложил ввести в России 13-ю пенсию, отметив, что такая мера может стать хорошей социальной поддержкой.

«Мы предложили каждый год выплачивать всем гражданам преклонного возраста по полторы величины прожиточного минимума пенсионера. В 2025-м это было около 22,8 тысяч, сейчас — 24,4 тысячи рублей, и принятие такого закона может стать ярким примером реализации госполитики по улучшению качества жизни пожилых людей», — сказал Миронов РИА Новости.

Он отметил, что также «Справедливая Россия» рассчитывает на поддержку другого не менее важного законопроекта о ежегодной выплате 13-й зарплаты.

«Мы считаем, что граждане заслужили такую премию к 1 Мая — Празднику Весны и Труда. Ее размер должен быть равен среднему ежемесячному заработку, и такие поправки мы предлагаем внести в Трудовой кодекс», — уточнил лидер партии.

По словам Миронова, в советской традиции этот праздник отмечался как Международный день солидарности трудящихся, а сегодня это хороший повод для премирования граждан, чтобы объединить, поддержать людей труда, показать внимание и заботу о них со стороны общества и государства.

«Мы видим, что депутаты из других фракций разделяют наши идеи, и рассчитываем на поддержку во время голосования по этим вопросам», — добавил он.

Политик рассказал, что рад поддержке инициативы о введении 13-й пенсии со стороны КПРФ, и напомнил, что такой законопроект «Справедливая Россия» внесла на рассмотрение палаты парламента в прошлом году.

«Это говорит о том, что у нас есть сторонники, и я рассчитываю, что прохождение наших социальных законопроектов в Госдуме будет не таким трудным», — подытожил Миронов.

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