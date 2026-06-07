УЕФА принял решение по участию российских клубов в еврокубках на сезон 2026/2027

Игрок «Зенита» Максим Глушенков рассказал об отношении к товарищеским матчам. Спортсмен за последние годы стал одним из лидеров сборной России. Он отметил, что оценивать игру футболистов по товарищеским матчам не стоит. По словам Максима Глушенкова, спортсмены выдадут куда больше на «официальных матчах». Однако пока их нет.