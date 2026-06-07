Неизвестные открыли стрельбу в США рядом с фестивалем Old West End, есть раненые

В американском городе Толедо (штат Огайо) недалеко от места проведения фестиваля Old West End произошла стрельба, в результате которой пострадали несколько человек. Об этом в субботу, 6 июня, сообщил телеканал CNN со ссылкой на представителей местной власти.
— Возле фестиваля Old West End в городе Толедо, штат Огайо, несколько человек получили огнестрельные ранения. Департамент полиции Толедо заявил, что активно разыскивает подозреваемого или подозреваемых, причастных к этому делу, — говорится в публикации.
Пострадавшие были доставлены в ближайшие больницы. Информация об их состоянии на данный момент не уточняется.
В прошлом году на мюнхенской площади «Луг Терезы», где проходит крупнейший в мире фестиваль пива «Октоберфест», 30-летняя женщина совершила нападение с ножом, в результате которого пострадали несколько человек.
Минимум шесть человек госпитализировали после давки, которая произошла в ходе традиционного «голого фестиваля» в японской префектуре Окаяма. Инцидент произошел субботу, 21 февраля, в храме «Сайдайдзи Каннон-ин».