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В Зимбабве число летальных исходов от малярии возросло в пять раз

Количество случаев инфицирования малярией в Зимбабве увеличилось в четыре раза, число летальных исходов возросло в пять раз, сообщает газета Herald.

Источник: Аргументы и факты

Количество случаев инфицирования малярией в Зимбабве увеличилось в четыре раза, сообщает газета Herald.

В материале сказано, что за первые 4,5 месяца этого года число летальных исходов возросло в пять раз.

«Санитарные власти сталкиваются с почти четырёхкратным увеличением числа случаев заражения и пятикратным ростом смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.

Министр здравоохранения Зимбабве Дуглас Момбешору заявил, что к середине апреля текущего года было зафиксировано более 65 тысяч случаев заболевания малярией и 174 летальных исхода.

Напомним, по данным Reuters, в Конго число смертей от лихорадки Эбола достигло 86, количество подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола возросло до 488.

Представители ВОЗ признали текущую ситуацию с распространением Эболы на территории Демократической Республики Конго и Уганды чрезвычайной ситуацией, которая представляет угрозу для здравоохранения других стран.