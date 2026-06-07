В Зимбабве число летальных исходов от малярии возросло в пять раз

Количество случаев инфицирования малярией в Зимбабве увеличилось в четыре раза, сообщает газета Herald.
В материале сказано, что за первые 4,5 месяца этого года число летальных исходов возросло в пять раз.
«Санитарные власти сталкиваются с почти четырёхкратным увеличением числа случаев заражения и пятикратным ростом смертности по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», — говорится в сообщении.
Министр здравоохранения Зимбабве Дуглас Момбешору заявил, что к середине апреля текущего года было зафиксировано более 65 тысяч случаев заболевания малярией и 174 летальных исхода.
Напомним, по данным Reuters, в Конго число смертей от лихорадки Эбола достигло 86, количество подтверждённых случаев заражения лихорадкой Эбола возросло до 488.
Представители ВОЗ признали текущую ситуацию с распространением Эболы на территории Демократической Республики Конго и Уганды чрезвычайной ситуацией, которая представляет угрозу для здравоохранения других стран.