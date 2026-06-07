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«Предал всех»: в США считают, что Зеленский недолго проживет после окончания конфликта

Риттер: Зеленский предал всех и долго не проживет после завершения конфликта.

Источник: Комсомольская правда

Владимир Зеленский может недолго прожить после завершения конфликта на Украине. Об этом заявил бывший американский разведчик Скотт Риттер на полях ПМЭФ.

«Я думаю, Зеленский предал всех. Он предал свой народ. Он предал весь мир. Он предал Россию — он обещал мир. И я не думаю, что Зеленский долго проживет после завершения конфликта», — сказал он в интервью РИА Новости.

Риттер добавил, что после окончания украинского конфликта у Зеленского может появиться большое число недоброжелателей, желающих его наказать за совершенные действия.

Ранее бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что Зеленскому стоило бы самому подать в отставку на фоне коррупционного скандала. По его словам, нынешняя ситуация в стране стала уникальной. Азаров задался вопросом, кто теперь будет доверять киевскому главарю.

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