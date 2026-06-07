В ГД предложили привлекать к организации детского отдыха крупный бизнес

МОСКВА, 7 июня. /ТАСС/. Крупные предприятия следует привлекать к организации досуга и отдыха детей, в том числе в качестве меры поощрения своих сотрудников. Такое мнение выразил ТАСС глава комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Сангаджи Тарбаев («Новые люди»).
«Потенциально действенный ход — организация досуга и отдыха детей силами крупных предприятий — и в качестве меры поощрения своих сотрудников, и как программы по промышленному туризму для школьников более старшего возраста с возможностью прохождения начального обучения будущим профессиям», — сказал Тарбаев.
Депутат также отметил, что России необходимы механизмы, которые заинтересуют турбизнес в вопросе восстановления, или создание объектов, способных оказывать услуги для детей. «Среди возможных стимулирующих мер — инвентаризация объектов, налоговые вычеты, законодательное регулирование сферы детского отдыха, льготы для многодетных семей и семей с детьми-инвалидами, включая детский кешбэк», — добавил Тарбаев.