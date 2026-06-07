В ГД предложили привлекать к организации детского отдыха крупный бизнес

«Потенциально действенный ход — организация досуга и отдыха детей силами крупных предприятий — и в качестве меры поощрения своих сотрудников, и как программы по промышленному туризму для школьников более старшего возраста с возможностью прохождения начального обучения будущим профессиям», — сказал Тарбаев.