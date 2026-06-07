Звезда «Рабыни Изауры» вспомнила, как замёрзла на Красной площади

Ранее актриса Анна Старшенбаум сделала заявление, которое фактически ставит крест на её карьере в России. Сейчас она проживает на тайском острове Самуй и возвращаться в отечественную индустрию не планирует. Отвечая на вопросы подписчиков о будущих творческих планах, артистка была предельно откровенна, заявив, что «в России кино точно нет».