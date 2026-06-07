В России хотят измененить формат домашних заданий: на новшества поддталкивает развитие ИИ

По словам ответственного секретаря Комиссии при президенте России по стратегии развития ТЭК и экобезопасности Игоря Сечина, отдача от ИИ на самом деле все еще близка к нулю. Он сообщил, что около 70% компаний в мире внедряют нейросети. При этом в 90% случаев за три года ИИ никак не влиял на производительность труда.