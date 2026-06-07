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В России хотят измененить формат домашних заданий: на новшества поддталкивает развитие ИИ

Глава Рособрнадзора Музаев предложил сменить формат домашних заданий из-за ИИ.

Источник: Комсомольская правда

Школьники все чаще используют искусственный интеллект при выполнении домашних работ. Из-за развития нейросетей формат таких заданий следует изменить. На это указал глава Рособрнадзора Анзор Музаев в диалоге с РИА Новости на полях ПМЭФ.

Он признал, что ИИ стал вызовом для системы образования. Это относится как к школам, так и к вузам, уточнил глава Рособрнадзора.

«Надо думать о таких домашних заданиях, которые вместо ребенка искусственный интеллект не сделает», — прокомментировал Анзор Музаев.

По словам ответственного секретаря Комиссии при президенте России по стратегии развития ТЭК и экобезопасности Игоря Сечина, отдача от ИИ на самом деле все еще близка к нулю. Он сообщил, что около 70% компаний в мире внедряют нейросети. При этом в 90% случаев за три года ИИ никак не влиял на производительность труда.

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