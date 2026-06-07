Смертельный рейс: лайнер MV Hondius с хантавирусом снялся с якоря

Первый арктический круиз после вспышки хантавируса стартует 13 июня из Лонгйирбюена — главного населенного пункта Шпицбергена. Как сообщил представитель судовладельца Oceanwide Expeditions, на борт поднимутся 137 гостей, рейс будет сопровождать врач. Перед отправкой судно прошло жесткую дезинфекцию: все твердые поверхности обработали перекисью водорода, мягкие — горячим паром. По данным RTL Nieuws, первоначальная проверка местной службы здравоохранения GGD выявила недостатки при уборке, потребовался дополнительный цикл очистки. Однако 30 мая судно признали полностью безопасным.