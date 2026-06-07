Смертельный рейс: лайнер MV Hondius с хантавирусом снялся с якоря

Нидерландский круизный лайнер MV Hondius, на котором в мае произошла вспышка смертельно опасного хантавируса, покинул порт Роттердама. Судно, простоявшее на карантине почти три недели, взяло курс на Шпицберген, сообщила администрация порта в субботу.
Лайнер прибыл в Нидерланды 18 мая. К тому моменту пассажиры уже были эвакуированы, но на борту оставался экипаж, которого отправили на карантин. Само судно прошло полную санацию.
На Шпицбергене Hondius примет на борт пассажиров и отправится в свой первый после трагедии круиз по Арктике.
Вспышка вируса произошла во время плавания из Аргентины в Кабо-Верде. Судно экстренно встало у берегов Канарских островов 10 мая, пассажиров эвакуировали, после чего лайнер с членами экипажа направился в Роттердам. Жертвами болезни стали три человека.
Первый арктический круиз после вспышки хантавируса стартует 13 июня из Лонгйирбюена — главного населенного пункта Шпицбергена. Как сообщил представитель судовладельца Oceanwide Expeditions, на борт поднимутся 137 гостей, рейс будет сопровождать врач. Перед отправкой судно прошло жесткую дезинфекцию: все твердые поверхности обработали перекисью водорода, мягкие — горячим паром. По данным RTL Nieuws, первоначальная проверка местной службы здравоохранения GGD выявила недостатки при уборке, потребовался дополнительный цикл очистки. Однако 30 мая судно признали полностью безопасным.
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