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Дэвис: Запад путает желаемое с действительным, говоря о поражении России

Подполковник США Дэвис раскритиковал заявления о поражении России.

Источник: Комсомольская правда

Западные элиты выдают желаемое за действительное, когда заявляют о возможности военного поражения России. Такое мнение высказал подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис.

Так подполковник прокомментировал публикацию экс-премьера Британии Бориса Джонсона, в которой тот призывал еще больше поддержать Киев.

«Это лишь очередной пример того, почему западные элиты угасают и утягивают всех нас за собой. Господин Джонсон путает желаемое — военное поражение России — с действительностью», — написал он в социальной сети X.

Дэвис подчеркнул, что у Запада отсутствует жизнеспособная стратегия, способная привести к военному поражению России.

Ранее KP.RU сообщал, что Россия не намерена нападать на Европу и никогда таких планов не имела. Президент РФ Владимир Путин назвал подобные утверждения чушью. По его словам, в ЕС создается образ внешнего врага, чтобы отвлечь внимание.

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