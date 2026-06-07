Курица из морозилки оттает за 15 минут: мгновенные способы разморозки без микроволновки

Когда нужно срочно разморозить продукты из морозилки, первое, что принято делать — отправлять в микроволновку. Однако из-за такой резкой смены температуры может испортиться вкус и полезные свойства пищи. Автор канала «» сам не раз сталкивался с такой проблемой и решил проверить альтернативные способы.