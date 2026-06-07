Курица из морозилки оттает за 15 минут: мгновенные способы разморозки без микроволновки

Когда нужно срочно разморозить продукты из морозилки, первое, что принято делать — отправлять в микроволновку. Однако из-за такой резкой смены температуры может испортиться вкус и полезные свойства пищи. Автор канала «» сам не раз сталкивался с такой проблемой и решил проверить альтернативные способы.
Две металлические кастрюли
Здесь в силу вступает физика. Что нужно сделать:
1. Переверните пустую кастрюлю вверх дном;
2. Поместите на дно продукт в герметичном пакете;
3. Поставьте сверху вторую кастрюлю с холодной водой.
Металл обладает бешеной теплопроводностью. Он начинает буквально высасывать холод из еды и отдавать его в воду. Плотный брикет продуктов таким способом оттаивает минут за 15−20, — рассказывает автор.
Ледяная баня с солью
1. Налейте в глубокую миску холодную воду и насыпьте несколько ложек крупной соли;
2. Погрузите в воду продукты.
Соль заставит лед таять быстрее, хотя температура воды останется низкой. Благодаря этому продукты не потеряют плотность.
Фен для волос
Если времени нет совсем, то пришло время экстремальных методов.
1. Выложите продукты в раковину и включите фен на холодный или чуть теплый режим обдува.
2. Направьте на еду.
По словам автора, в данном случае работает принцип конвекции — постоянный поток воздуха сдувает холод вокруг продукта.