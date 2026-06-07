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В Хабаровске у памятника Пушкину прошла акция «Декламируй»

В Хабаровске воспитанники детского сада и студенты читали стихи Пушкина в честь 227-летия со дня рождения.

Источник: Комсомольская правда

В Хабаровске у памятника Александру Сергеевичу Пушкину возле здания педагогического института ТОГУ прошла торжественная акция, посвящённая 227-летию со дня рождения поэта. Организатором выступила краевая библиотека Наволочкина. Подробности — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.

Как сообщили в министерстве культуры Хабаровского края, мероприятие провели в рамках всероссийской акции «Декламируй», которую инициировало движение «Волонтёры культуры». Библиотека организовала громкие чтения у памятника «солнцу русской поэзии». Каждый пришедший мог выразить свою любовь к творчеству Пушкина.

Отрывки из произведений, включая поэму «Руслан и Людмила», прочли воспитанники детского сада № 50, учащиеся школы МЧС и студенты Тихоокеанского государственного университета (ТОГУ). Участники акции возложили цветы к подножию монумента.

Творчество Александра Сергеевича Пушкина объединяет поколения. Его произведения знают и любят и взрослые, и дети. Акция у памятника поэту в Хабаровске стала ежегодной традицией. Краевая библиотека Наволочкина проводит её уже не первый год, привлекая к участию школьников, студентов и самых юных читателей — воспитанников детских садов.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите нам об этом: Почта: red.habkp@phkp.ru

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