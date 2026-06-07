Психолог раскрыл неожиданный способ отдохнуть летом, даже если отпуск не дали

Для психики отсутствие отдыха — это всё равно облом. Летом тело уже ждёт передышки: море, дачу, поездку, хотя бы кусочек жизни без рабочего чата и постоянных срочных задач. Но человек остаётся в той же квартире, с той же ванной и тем же шкафом, который собирается разобрать ещё с прошлого века.